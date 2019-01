La Riche : l'effet coupe du monde attire les jeunes sur les terrains de football

Le Racing la Riche a vu ses effectifs augmenter de 10% avec la victoire des Bleus en coupe du monde. Une hausse particulièrement marquée chez les plus jeunes, dont les yeux sont tournés vers leurs idoles, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

La Riche, France

A en croire le terrain du Racing la Riche, il y a bel et bien un effet coupe du monde sur les effectifs de certains clubs de football ! Depuis septembre, le club a accueilli 10% de licenciés de plus qu'une année classique. Cette hausse est particulièrement marquée chez les plus jeunes joueurs : la catégorie U7, qui regroupe les 6-7 ans a, à elle seule plus que doublé, avec 28 licenciés (contre 13 l'an passé).

Parmi ces joueurs, Aziz, six ans. Le jeune garçon ne déroge pas à la règle : "Il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Kylian Mbappé. Il marque à chaque fois, c'est le meilleur joueur. Du coup je veux être comme lui'", s'enthousiasme le petit garçon. L'autre grande star, sur les terrains, c'est bien évidemment Antoine Griezmann. "Il tire bien les penaltys et il fait de belles accélérations" analyse Lilian, neuf ans.

Ce ne sont pas encore des Mbappé"

Devant les footballeurs en herbe, qui ont pris leur licence à la rentrée dernière, les éducateurs sportifs doivent parfois en faire redescendre quelques uns. "Ce ne sont pas encore des Mbappé", sourit Yacine, en contrat de service civique auprès du Racing La Riche. "Peut être un jour mais pas encore ! A leur âge, tout le monde veut être attaquant, tout le monde veut marquer des buts et personne ne veut défendre. Alors je leur dit que Raphaël Varane était aussi le meilleur défenseur et que sans lui, nous n'aurions pas gagné la coupe du monde !"

On sait qu'à la fin de la saison, certains seront plus ou moins intéressés"

Cet effet coupe du monde est beaucoup moins marqué chez les plus grands, où les effectifs ne varient pas par rapport à l'an passé. Cette nouvelle génération de footballeurs est une chance pour la direction du club. "Les gamins sont branchés devant la télé, ils ont regardé la coupe du monde, forcément ils sont en plein rêve", décrit Michel Guillot, le président du Racing La Riche. "C'est intéressant d'avoir des gamins de 6,7,8 ans, c'est très sympathique. les gamins sont dociles, malléables. On a pas de problèmes avec des enfants de cet âge là."

Des 10% de nouveaux effectifs, combien resteront réellement l'année prochaine ? "On sait qu'à la fin de la saison, certains seront plus ou moins intéressés", reconnait Jean Jacques, qui encadre les U7. "On fait tout pour les garder. S'ils sont motivés, si ce qu'on leur a proposé leur convient, on les reverra."