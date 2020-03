La Riche : un homme d'une trentaine d'années décède après un tir de fusil à pompe

Un homme d'une trentaine d'années a été mortellement touché par un tir de fusil à pompe à la Riche. Les faits se sont déroulés vendredi 28 février dans un appartement, au cours d'une soirée entre trois individus. Les circonstances de ce drame restent encore assez floues.

L'amie de la victime escalade l'immeuble et aperçoit le corps de son compagnon

Les premières investigations ne permettent pas de déterminer comment le coup de feu est parti lors de cette soirée réunissant trois trentenaires. On sait que la victime, touchée au visage, est décédée sur le coup. Mais pour le reste, le parquet reste discret. On sait en revanche que la petite amie de la victime a tenter de joindre son concubin par téléphone le soir des faits. N'ayant pas de nouvelles, elle se décide à aller sur place et escalade l'immeuble pour atteindre l'appartement situé au 1er étage. Par la fenêtre, elle découvre le corps de son ami et les deux hommes qui tentent dans le couloir de nettoyer l'appartement. Elle prévient alors la police qui les interpelle peu avant minuit, notamment l'auteur présumé du tir, un homme de 31 ans.

Un tir accidentel selon les 2 hommes

Le procureur confirme que ces deux individus, inconnus des services de police, plaident le tir accidentel. Grégoire Dulin rajoute qu'une information judiciaire a été ouverte afin de déterminer les responsabilités dans ce dossier. Les deux hommes ont été mis en examen pour meurtre, modification d’une scène de crime et détention d’une arme soumise à autorisation. Ils ont été écroués.