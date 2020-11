La Riche : un homme incarcéré pour coups mortels sur sa concubine

Dimanche, une femme de 48 ans est décédée à La Riche et son concubin de 37 ans a été incarcéré pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La victime a fait une chute d’escalier qui s’est avérée mortelle.

Ce couple de concubins est connu dans son quartier pour son addiction à l’alcool et l’homme a, selon des témoins, l’habitude de frapper sa femme. Vendredi soir, 23h00, il appelle de lui-même les secours parce que sa concubine ne respire plus. Celle-ci est découverte inanimée au pied d’un escalier en béton duquel elle vient visiblement de chuter. Elle porte des traces de coups, anciens et récents. Elle est transportée à l’hôpital où elle décède dimanche matin. Deux jours avant les faits, un voisin dit avoir entendu les bruits d’une bagarre dans l’appartement sans électricité du couple. Il aurait aperçu la femme le lendemain portant deux yeux au beurre noir. Le procureur de la République, Grégoire Dulin, explique que l’autopsie du corps a confirmé les traces de coups qu’elle aurait reçus ou qu'elle se serait faites en tombant. Pendant sa garde à vue, le concubin affirme que sa compagne a l'habitude de tomber parce qu'elle boit. Mais l'accumulation d'indices suspects conduit le Parquet à mettre l'homme doublement en examen : pour des faits de violence volontaire antérieurs et pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été placé en détention provisoire ce dimanche.