La Riche : une marche blanche en mémoire de Zinedine, tué à coups de couteau la nuit de Noël, ce lundi

La famille et la ville veulent lui rendre un dernier hommage. Deux jours après la mort de Zinedine G., tué à coups de couteau la nuit de Noël, une marche blanche est organisée ce lundi après-midi, à La Riche. Le rendez-vous est donné devant la mairie, à 15h. "La famille en appelle au calme et à ce que justice soit faite pour Zinedine, qui était apprécié et aimé dans sa commune", précise la municipalité, dans un communiqué.

L'autopsie également réalisée ce lundi

Vendredi soir, le jeune homme de 22 ans succombe à ses blessures, à son arrivée à la clinique de l'Alliance, à Saint-Cyr-sur-Loire. Peu de temps avant, il reçoit plusieurs coups de couteau, quartier Niqueux-Bruère, dans des circonstances encore indéterminées.

L'autopsie de son corps doit avoir lieu également ce lundi 27 décembre. L'auteur des coups n'est pour le moment pas identifié. L'enquête, ouverte pour homicide volontaire, se poursuit.