La rivière Creuse polluée à Aubusson par la vidange sauvage d'un véhicule

Les pompiers et gendarmes ont été prévenus mardi 25 juillet à 14h près de la gare routière d'Aubusson.

La rivière Creuse a été polluée ce mardi 25 juillet au niveau de la gare routière d'Aubusson. Un homme a été interpellé et entendu par les gendarmes. D'après des témoins, il aurait vidangé son véhicule et versé l'huile moteur dans les égouts, au lieu d'aller en déchetterie ou dans un garage. Ces hydrocarbures se sont ensuite retrouvés dans la Creuse.

Selon les gendarmes, des pompiers experts dépêchés sur place et l'office français de la biodiversité confirment qu'il s'agit bien d'une pollution aux hydrocarbures. Le suspect est un retraité de 62 ans qui habite Aubusson. Il a été interpellé à 16h30. Il risque jusqu'à 1.500 euros d'amende car il s'agit d'une contravention de cinquième classe.

Il n'y a aucun rapport entre cette affaire et les toxines retrouvées dans l'eau dans l'est et le sud-est de la Creuse