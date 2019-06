La rivière Hasquette d'Hasparren polluée par des hydrocarbures

Du gas-oil découvert dans la rivière Hasquette vendredi après-midi à Hasparren. Les pompiers de deux casernes sont intervenus ainsi que la gendarmerie et la mairie.

Hasparren, France

Selon le CODIS 64 (centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) 500 litres de gas-oil ont pollué la rivière Hasquette. Le cours d'eau traverse la ville d'Hasparren et vendredi après-midi il dégageait une odeur de mazout.

Les barrages (flèches rouges) installés vendredi après midi à Hasparren -

C'est un employé du garage Sallaberry, à l'entrée d'Hasparren (D21), qui a donné l'alerte vers 15h30 en constatant juste en contrebas de la société l'odeur et les formes irisées caractéristiques d'une pollution causée par des hydrocarbures. Aussitôt, les pompiers d'Hasparren arrivent sur place. Un camion spécialement affrété pour ce type d'intervention "Dépoll 64" est dépêché à Hasparren depuis la caserne d'Anglet.

Des moyens adaptés à la pollution de la rivière © Radio France - Jacques Pons

Tout le nécessaire pour fabriquer des barrages filtrants © Radio France - Jacques Pons

Au total, une vingtaine de pompiers d'Anglet et Hasparren (accompagnées de gendarmes et d'agents municipaux) parcourent les bords de la petite rivière cachée par une nombreuse végétation. Deux barrages filtrants sont installés avec des papiers cartonnés pour absorber le gas-oil. L'un près du garage et un autre une vingtaine de mètres en amont.

Un deuxième barrage en amont du garrage © Radio France - Jacques Pons

Les agents de la mairie enlèveront ce dispositif la semaine prochaine. Sur l'origine de cette pollution et ses conséquences, aucune information encore mais un représentant officiel de la pêche se trouvait avec les pompiers.

Barrage (au fond) sur la rivière Hasquette pour juguler la pollution © Radio France - Jacques Pons