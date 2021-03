La RN 106 fermée à hauteur de Sainte-Cécile-d'Andorgne

La route Nationale 106, de Nîmes vers Mende (sens sud-nord), est fermée à la circulation depuis midi, ce vendredi. La Police Nationale est sur place. La mesure est applicable pour tous les véhicules. La déviation est mise en place à hauteur de Sainte-Cécile-d'Andorge (Gard), par les Routes départeemntales 907 983 et 9 pour la Lozère et RD 907 et 982 pour le Gard. La mesure est obligatoire