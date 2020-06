La RN134 coupée entre Asasp-Arros et Escot après l'incendie de la centrale hydroélectrique d'Asasp

La RN 134 entre Asasp-Arros et Escot, en vallée d'Aspe, est coupée à la circulation depuis 13 heures ce samedi en raison d'un incendie à la centrale hydroélectrique d'Asasp-Arros (Pyrénées-Atlantiques).

Les voitures et autres véhicules légers sont déviés par Lurbe-Saint-Christau, via la D918 et la D238, tandis que les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont pour l'instant stationnés au stade Saint-Pée d'Oloron-Sainte-Marie dans le sens Pau-Somport, et sur la voie de droite de la déviation de Bedous dans le sens Somport-Pau. Les véhicules de secours, de gendarmerie, de la DIRA, l'ONF et du Conseil départemental ne sont pas concernés par ces restrictions, indique l'arrêté préfectoral du sous-préfet d'Oloron-Sainte-Marie, Christophe Pecate.

Les pompiers ont été alertés par un passant vers 12 h 30 d'un incendie à la centrale hydroélectrique d'Asasp-Arros. Douze sapeurs-pompiers étaient toujours sur place vers 15 h pour éteindre le feu et sécuriser la zone. D'après eux, l'incendie n'a fait aucun blessé pour l'instant. Il se serait déclaré sur un isolateur d'une ligne électrique.