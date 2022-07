La RN134 rouverte après l'accident de poids-lourd, circulation alternée maintenue à Sarrance

Au lendemain de l'accident impressionnant d'un poids-lourd sur la RN134 en vallée d'Aspe, la voie a rouvert à la circulation dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 juillet. Le goudron qui s'est déversé sur la chaussée lors de l'accident a été nettoyé, et le camion enlevé de la route.

La circulation a pu reprendre sur la RN134 dans la nuit du 12 au 13 juillet. Mardi matin, un camion qui transportait du goudron a percuté un mur et s'est couché sur la route au niveau de la commune de Sarrance, sa cargaison s'est déversée sur la chaussée, et en conséquence la RN a été coupée sur une trentaine de kilomètres, entre Gurmençon et Etsaut, le temps d'intervenir sur l'accident.

Nettoyer le goudron et dégager le poids-lourd accidenté aura pris toute la journée et une bonne partie de la nuit, et mobilisé de nombreux services de secours. Le tunnel du Somport à la frontière avec l'Espagne est lui aussi rouvert aux voitures. En revanche, la circulation reste alternée au niveau de Sarrance pour finir d'enlever la carcasse du camion.