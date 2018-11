La rocambolesque évasion d’un Loup "galeux" sur le parking d’un restaurant du col de la Croix-Haute

Isère, France

"Taille intermédiaire entre le loup et le renard, pattes fines, pelage gris avec zones plus rousses. Animal, chétif, porteur de la gale, avec des plaies visibles." Voilà le signalement diffusé le samedi 10 novembre par la DREAL (direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) aux préfets de l’Isère et des Hautes-Alpes, après la fuite de ce jeune canidé, la veille, alors qu’il était pris en charge par des agents de l’ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage).

Ce courriel s’est retrouvé on ne sait comment sur les réseaux sociaux. À la grande surprise du maire de Chichilianne, Yann Souriau, stupéfait : "Les bras m’en tombent, on apprend ça par la bande, on est sidérés que ce genre de situation se produise, on ne peut plus prendre les institutions au sérieux quand elles font ce genre de gag."

Une évasion rocambolesque

Car ce sont les circonstances de "l’évasion" du canidé qui laissent perplexe. La bête atteinte de la gale était en cours de transfert par des agents de l’ONCFS pour être acheminée dans un centre de soin dans les Alpes-de-Haute-Provence du sud. C’est vraisemblablement lors du transfert du "colis" entre deux équipes que le canidé s’est fait la belle, sur le parking du restaurant du col de la Croix-Haute.

Depuis son signalement, l’animal aurait été aperçu dans le secteur au moins une fois. Les spéculations vont bon train sur la nature précise de l’espèce. Loup ? Hybride chien-loup ? Et même chacal doré (espèce de canidé ressemblant à un gros renard aperçu à plusieurs reprises ces derniers mois en Haute-Savoie). Le courrier de la DREAL précise que la morphologie atypique du spécimen n’a pas permis d’identifier formellement la race.

Les loups pullulent déjà dans le Trièves

Seule certitude le canidé "affaibli" et "craintif" est atteint de la gale. "Le Trièves est l’un des gros spots du pays en ce qui concerne la population de loups, et on nous en remet un de plus, malade !" Le maire de Chichilianne s’avoue désabusé. D’autant que la gale est une maladie contagieuse, précise-t-il. L’élu craint que l’infection liée à un parasite ne contamine d’autres animaux domestiques du secteur.