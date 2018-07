De nombreux véhicules de gendarmes et de pompiers ont pris place dans le hameau

La Roche-l'Abeille, France

Depuis le milieu de la matinée, un homme, peut-être armé, est retranché dans une maison de la commune de La Roche-L'abeille, au lieu-dit La Traverse (Haute-Vienne). Selon les premiers éléments communiqués, il retiendrait à ses côtés une enfant en très bas âge, qui pourrait être sa fille. Il semble qu'un différend d'ordre familial soit à l'origine de ce geste.

De nombreuses forces de gendarmerie et de secours ont pris position autour de l'habitation. Le secteur est bouclé par les forces de l'ordre et interdit à la circulation. Des gendarmes du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) ont été dépêchés sur place, aux côtés des militaires de la brigade de Saint-Yrieix-La-Perche. Plusieurs "négociateurs", spécialistes de ce genre de situations délicates, sont également sur place.