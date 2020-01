La Roche-sur-Foron : l’adolescente a inventé sa tentative d’enlèvement

Haute-Savoie, France

Fin de l’histoire et de l’enquête pour les gendarmes de la Roche-sur-Foron. Selon une information du parquet de Bonneville, l’adolescentede 13 ans qui le 23 janvier dernier avait affirmé avoir été abordée par plusieurs hommes circulant à bord d’un utilitaire blanc est revenue sur ses déclarations. "Elle a reconnu, en présence de ses parents, avoir inventé cette histoire."

Plan Epervier

Interrogée sur les motivations qui ont poussé l’adolescente à agir de la sorte, la commandante de la compagnie de gendarmerie de Bonneville ne souhaite pas donner de détails. "Il n’est pas non plus question de la stigmatiser." Reste que cette histoire avait entraîné le déclenchement du plan Epervier sur la Haute-Savoie et la mobilisation de nombreuses personnes. "Quoi qu’il arrive, nous traitons toujours ce type d’affaire (alerte pour tentative d’enlèvement, NDLR) avec le même sérieux."

Pas de prédateurs sexuels

Depuis une semaine, la rumeur de cette tentative d’enlèvement a suscité l’inquiétude de nombreux parents. "Il n’y a pas de prédateurs sexuels en liberté à la Roche-sur-Foron, vous pouvez rassurer la population", indique ce soir la gendarmerie.