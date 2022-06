La Roche-sur-Yon : cagoules et capuches sur la tête près de la maison d'arrêt, ils sont repérés par la police

Vêtements sombres, cagoules et capuches sur la tête, au pied de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon.... La tenue n'était pas très discrète pour deux individus qui se sont fait repérer par la police à La Roche-sur-Yon, dimanche 26 juin vers 22h30 ! Ils tentaient de faire passer un sachet d'herbe de cannabis et un couteau par-dessus le mur de l'établissement pénitentiaire. L'un des deux était même en train d'escalader le grillage pour balancer son paquet. Agé de 18 ans et déjà connu des services de police, ce jeune homme a été arrêté et placé en garde à vue. Son complice a pris la fuite.