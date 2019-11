La Roche-sur-Yon : deux jeunes de 15 ans interpellés pour vol à l'arraché de sacs à main

La Roche-sur-Yon, France

Les vols à l'arraché de sacs à main sont très rares à La Roche-sur-Yon (Vendée). Deux femmes âgées ont été la cible de deux adolescents, deux copains de 15 ans, les 22 et 25 octobre dernier, avant l'interpellation de ces derniers ce mercredi 13 novembre et leur jugement au tribunal pour enfants. L'une des victimes a été blessée aux bras en tentant de rattraper son sac.

Deux jeunes identifiés grâce aux vidéo de surveillance

Les policiers ont réussi à les retrouver grâce aux vidéos des caméras de surveillance et parce que les jeunes agresseurs ont utilisé les cartes bleues des deux dames sur Internet et en paiement sans contact. Ils ont reconnus les faits dès leur placement en garde à vue, avant d'être jugés au tribunal pour enfants et remis à leurs parents.