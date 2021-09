La Roche-sur-Yon : la police municipale bientôt armée

Les policiers municipaux de La roche-sur-Yon seront armés à partir de janvier 2022. Le Conseil municipal a voté en ce sens mercredi. La ville va équiper ses 16 policiers de 15 pistolets semi-automatiques. Coût : 40 000 euros dont 22 415 euros pris en charge par l'Etat.

Le maire de La Roche-sur-Yon en Vendée Luc Bouard © Radio France - Marc Bertrand

Le maire s'est rangé à l'avis de sa majorité

L'opposition de gauche dénonce "un choix idéologique". "Nous ne serions pas contre l'armement si le climat d'insécurité dans le ville le justifiait et ce n'est pas le cas" dit David Sallé du groupe "Engageons nous". Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon rappelle qu'il avait toujours refusé cet armement "je n'en voyais pas la nécessité. Aujourd'hui les choses changent. On sent que nous avons une société qui est de plus en plus violente et qui quelques fois on est au bord de la violence individuelle. Il faut, pour que les policiers puissent se défendre et dissuader les attaques éventuelles, qu'ils soient armés. Je me suis donc rangé à l'avis de mon adjoint à la sécurité, des policiers municipaux et de ma majorité municipale".