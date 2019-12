La Roche-sur-Yon : la statue à l'effigie de Simone Veil a été vandalisée

À peine une semaine après l'inauguration de la place dédiée à la femme politique disparue en 2017, le buste de celle qui s'est battue pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse a été tagué. Le maire est "en colère" et dénonce "l'irrespect" à l'égard de la commune et de cette grande dame.

La Roche-sur-Yon, France

La statue de Simone Veil, près de l'esplanade qui porte depuis le mardi 10 décembre 2019 son nom, après la place Albert-1er, au niveau de la rue Marcelin-Berthelot à La Roche-sur-Yon, a été découverte vandalisée dimanche 15 décembre, confirmant les informations de nos confrères de Ouest-France. Ce sont les participants à la marche en mémoire d'un petit garçon mort dans un accident de la route, qui ont remarqué l'acte de vandalisme et averti la mairie. De son côté, Luc Bouard, le maire, a fait part à France Bleu Loire Océan de sa "colère" et de sa "peine". "C'est l'irrespect des équipements municipaux, l'irrespect de cette volonté de mettre en avant quelqu'un qui a servi son pays", a-t-il réagi.

De la peinture bleue projetée sur le buste

L'équipe municipale a mis ce lundi matin un plastique sur le buste vandalisé sur lequel on a jeté de la peinture bleue. Qui a pu faire ça ? "On se pose des questions, on essaie de réfléchir... Pourquoi ? Comment ? C'est en tout cas des gens qui ne sont pas républicains dans l'âme, qui ne sont pas démocrates dans l'âme, et qui rejettent les autres, tout simplement", a expliqué le maire.

Cette statue en bronze va être restaurée dans les prochains jours avec l'aide de son créateur, l'artiste Yvan Mercier, originaire de Beaulieu-sous-la-Roche. La mairie a porté plainte ce lundi matin.