La Roche-sur-Yon : une arnaque en ligne à plus d'un million d'euros, trois personnes interpellées

1 388 000 euros de bénéfices, 150 comptes en ligne différents, 138 identités usurpées... Les chiffres de cette affaire donnent le tournis.

Le mode opératoire des trois personnes arrêtées ce mardi 8 décembre était le suivant. Poster une offre d'emploi ou de logement sur Leboncoin, demander le RIB et la pièce d'identité au postulant, lui virer un chèque avec une belle somme d'argent, et ensuite, ils exigent à la future victime de renvoyer cette somme sur un de leurs comptes bancaires. Sauf que le chèque est en opposition et non crédité. En décembre 2019, une femme s'est fait arnaquer de cette façon, le montant du préjudice atteignait 3.000 euros. Elle a porté plainte et l'enquête a débuté.

150 comptes en ligne différents

Très vite, les enquêteurs de la brigade des affaires financières constatent que l'argent viré par les victimes sur le compte bancaire est ensuite envoyé sur un compte en ligne. Sur ce compte en ligne, les virements des victimes lui permettent d'atteindre 34.000 euros. Il s'agit d'un compte en ligne, mais les enquêteurs en découvrent 150. Tous ouverts avec au moins 138 identités usurpées sur Leboncoin.

Ces comptes servent à retirer des espèces pour plus d'un million d'euros, mais aussi, ils permettent aux malfaiteurs d'effectuer des achats pour près de 400.000 euros. Tout est réalisé à La Roche-sur-Yon.

Les trois individus placés sous contrôle judiciaire

Une fois les trois auteurs identifiés par les enquêteurs, la brigade financière les a interpellés, deux à La Roche-sur-Yon et un à Nantes. Lors des perquisitions, ils découvrent différents biens achetés, mais aussi des bordereaux de transfert d’argent au Bénin.

Les trois mis en cause ont été déférés ce jeudi 10 décembre devant le juge d'instruction. Puis placés sous contrôle judiciaire.