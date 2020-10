Six hommes, dont un mineur, ont été interpellés le week-end dernier à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Ils sont soupçonnés d’avoir frappé et enlevé un homme de 38 ans, à Challans, dans la nuit de vendredi à samedi, pour lui soutirer de l’argent. Ils risquent jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. .

La Roche-sur-Yon : six hommes poursuivis pour vol, enlèvement et séquestration

Un habitant de Challans, âgé de 38 ans, enlevé et séquestré dans sa propre voiture, avant d’être libéré plusieurs heures plus tard par les policiers, à La Roche-sur-Yon. Six hommes interpellés, dont cinq placés en détention. C’est le bilan de ce qui s’est passé dans la nuit du vendredi 9 octobre et samedi 10 octobre, entre Challans et la Roche-Sur-Yon.

L’histoire commence le vendredi soir à Challans. D'après une source proche de l'enquête, un homme sort d’un restaurant, après avoir consommé une importante quantité d’alcool. Six personnes l’entourent. Les protagonistes ont-ils sympathisé, ou une contrainte a-t-elle été exercée dès le départ, on ne le sait pas encore. Toujours est-il que le groupe va dans un magasin pour que la victime puisse acheter de l’alcool. Visiblement, ça ne suffit pas. L’homme est alors frappé et enfermé à l’arrière de sa voiture. Un des six agresseurs présumés prend le volant, direction La Roche-sur-Yon. En cours de route, les ravisseurs prennent le portefeuille de la victime et l’obligent à leur donner son code secret, afin d’acheter de la nourriture dans une station-service.

Libéré grâce à l'alerte lancée par des témoins

C’est vers 3h du matin que la voiture s’arrête à la Roche-sur-Yon. Cinq des individus s’éloignent en laissant la voiture sous la surveillance du sixième. Mais le propriétaire arrive à attirer l’attention de deux passants, qui donnent l’alerte. En arrivant sur les lieux, les policiers interpellent l’homme qui surveillait la voiture, puis les cinq autres, à leur retour. Tous sont placés en garde à vue. La victime, pour sa part, est libérée. L’homme s’est vu prescrire une Interruption temporaire de travail (ITT) de huit jours.

Cinq suspects placés en détention, le mineur libéré sous contrôle judiciaire

Les six suspects, qui nient les faits, ont été présentés ce dimanche à un juge d’instruction. Ils sont poursuivis pour _vol en réunion avec violence, extorsion avec violence, enlèvement et séquestration sans libération volontaire_, indique la procureure de la République Emanuelle Lepissier. Pour ces deux derniers points, qui relève d’une cour d’assises, ils risquent jusqu’à 20 ans de réclusion, mais "l’instruction ne fait que commencer", précise la magistrate.

Les suspects sont âgés de 17 à 24 ans, et certains sont déjà connus des services de police ou de gendarmerie. Tous ont été placés en détention, sauf le mineur, remis en liberté sous contrôle judiciaire.