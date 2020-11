La Roche-sur-Yon : un conducteur interpellé avec 3,94 g d'alcool par litre de sang

3,94 g par litre de sang.... C'est le taux d'alcoolémie relevé la semaine dernière sur un conducteur, à la Roche-sur-Yon. Le résultat de l'analyse a été révélé ce jeudi.

C'est vendredi 13 que la scène a eu lieu. Vers 17h, place Napoléon, des passants s'étonnent, et s'inquiètent en voyant passer une voiture avec deux hommes à bord. Les manœuvres hasardeuses du conducteur incitent un témoin à appeler le 17. Deux motards de la police arrivent très rapidement. La voiture s’arrête, et ses deux occupants tentent de prendre la fuite, en courant. Seul le conducteur est rattrapé. L'éthylotest se révèle positif. Il est alors amené à l’hôpital pour subir une prise de sang, puis placé en cellule de dégrisement.

Il s'agit d'un homme de 40 ans, habitant la Roche-sur-Yon. Il sera convoqué devant le tribunal et la note risque d'être sévère : en plus de son taux d’alcoolémie, l'homme roulait sans permis de conduire et sans assurance... Sa voiture a été confisquée.