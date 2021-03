La Roche-sur-Yon : un important réseau de voitures trafiquées démantelé

En Vendée, neuf personnes viennent d’être interpellées par la gendarmerie, dans le secteur de La Roche-sur-Yon, pour une grosse affaire d’escroquerie. Deux de ces personnes ont été placées en détention le mercredi 17 mars, deux autres ont été placées sous contrôle judiciaire. Elles ont été mises en examen notamment pour escroquerie en bande organisée et travail dissimulé. L’enquête concerne aussi 15 autres personnes, qui auraient participé à cette escroquerie à des degrés divers.

Des voitures vendues de particulier à particulier

Le réseau, très bien organisé, fonctionnait sur un principe tout simple. Il achetait des véhicules ayant beaucoup roulé, mais en bon état, notamment des voitures de société. Les compteurs étaient trafiqués, les kilométrages affichés étaient donc beaucoup plus faibles qu’en réalité. Les voitures étaient aussi soigneusement nettoyées, les réparations éventuelles effectuées. Il ne restait plus qu’à les mettre en vente, avec l’aide de personnes se faisant passer pour de simples particuliers. Ces complices utilisaient pour cela des sites de petites annonces.

Plus de 600.000 euros de chiffre d'affaires

"Les prix étaient particulièrement alléchants, pour des véhicules apparemment en très bon état", explique une source proche de l’enquête. Le système a d’ailleurs bien fonctionné, puisque 146 personnes ont été escroquées, pour un chiffre d’affaire estimé à plus de 600.000 euros. Le coup de filet a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 17 véhicules, dont une voiture de luxe (Porsche Panaméra) et deux voitures de collection ( des Mercedes 280SL et 450SL).

La Porsche fait partie des biens saisis - Gendarmerie Nationale

Une Mercedes estimée à 15 600 euros - Gendarmerie Nationale

Cette voiture aussi appartenait au chef présumé du réseau - Gendarmerie Nationale

Elles appartenaient à l’homme suspecté d’être à la tête de ce réseau. D’origine arménienne, il est domicilié à La Roche-sur-Yon. Son frère et sa mère font partie des personnes impliquées. D’autres biens ont été saisis, indique encore la gendarmerie, notamment de fortes sommes d’argent : 22.000 euros en espèces et trois comptes bancaires, pour un montant total de 101.00 euros.

22.000 euros en espèces - Gendarmerie Nationale

Du matériel de studio d’enregistrement a également été découvert et saisi à Montpellier.