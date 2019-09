La Roche-sur-Yon : une femme écrasée entre deux voitures à deux pas de la place Napoléon

Une femme de 53 ans a été grièvement blessée mardi après-midi rue Foch à La Roche-sur-Yon en Vendée. Une voiture l'a renversée et coincée contre un 4x4 en stationnement. Ce sont les pompiers et le SAMU qui ont réussi à la réanimer.

La femme a été percutée par une voiture sur le passage piéton, qui l'a traînée jusqu'à percuter le second véhicule.

Vendée, France

Une femme de 53 ans a été transportée à l'hôpital dans un état grave, ce mardi 3 septembre en début de soirée à La Roche-sur-Yon. Une voiture l'a percutée sur un passage piéton, vers 16 heures 30 rue du maréchal Foch, avant de la traîner sur près de trois mètres et de percuter un 4x4 en stationnement. La victime s'est retrouvée coincée entre les deux véhicules.

C'est un conducteur de bus, et le propriétaire du véhicule en stationnement, parti acheter des cigarettes dans le bureau de tabac juste à côté, qui ont prévenu les secours.

Les secours parviennent à réanimer la victime

A l'arrivée des pompiers, elle est en arrêt cardiaque, gravement touchée au bassin et aux jambes. Huit pompiers et le médecin du SAMU se sont mobilisés autour du brancard et ont réussi à réanimer la femme au bout de plusieurs minutes.

Elle a été transportée à l'hôpital de La Roche-sur-Yon dans un état grave, son pronostic vital toujours engagé. Les deux occupants de la voiture, n'ont pas été blessés mais sont en état de choc.