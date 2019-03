La Roche-sur-Yon : une femme grièvement blessée par son beau-père à coups d'haltère sur le crâne

Vendée, France

Un homme de 57 ans est soupçonné d'avoir voulu tuer sa belle-fille, mardi 28 mars en la frappant à de multiples reprises avec une haltère. La jeune femme, âgée de 28 ans et mère de trois enfants, était toujours hospitalisée dans un état grave ce jeudi.

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, un différent familial existe entre l'agresseur et la jeune femme depuis la mort de son mari, il y a un an d'une crise cardiaque. Le père du défunt aurait accusé sa belle-fille d'avoir tardé à prévenir les secours. Ce mardi, il s'est présenté au domicile de la jeune femme, rue Benjamin Rabier à La Roche-sur-Yon et lui a demandé de l'accompagner à la cave.

L'homme aurait crié "meurs !" en arménien

Selon l'homme, entendu en garde à vue, la jeune femme s'est emportée contre lui et l'a menacé avec une haltère. Il a alors saisi une haltère et l'a frappée, notamment au crâne. L'homme assure qu'il n'avait pas l'intention de tuer, mais la jeune femme, entendue sur son lit d'hôpital, assure qu'il lui a crié : "meurs, meurs !" en langue arménienne.

Placé en garde à vue, l'homme a été déféré ce jeudi devant un juge d'instruction qui devait statuer sur sa mise en examen pour tentative de meurtre. Le procureur de La Roche-sur-Yon a demandé son maintien en détention à l'issue de sa garde à vue.