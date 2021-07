14 tonnes de tabac saisies par les douaniers sont parties en fumée à la Rochelle

Les douaniers de la Rochelle ont procédé ce jeudi à la destruction de 14 tonnes de tabac en vrac qu'ils avaient saisi en mars dernier. Le chargement de 36 palettes de plus de 400 kg chacune, a été incinéré à l'usine de traitement des déchets , Véolia, à La Rochelle.

Une saisie exceptionnelle

Le 30 mars dernier sur l'autoroute A10 dans le sud de la Charente Maritime, lors d'une opération de contrôles, les douaniers de la Rochelle ont mis la main sur 14 tonnes de tabac en vrac qui transitaient par le département. Le camion venait de Belgique et se rendait en Espagne. Le chauffeur portugais a prétendu qu'il transportait des emballages en carton. Les douaniers ont bien découvert des cartons, mais ils étaient remplis de tabac. "C'est vraiment une quantité absolument exceptionnelle dans un camion, c'est vraiment énorme, et très rare d'avoir de telles quantités" insiste Gisèle Clément. La directrice régionale des douanes et droits indirects de Poitiers a fait le déplacement à la Rochelle pour assister à la destruction du chargement ce jeudi matin.

Les douaniers ont encadré la destruction des 14 tonnes de tabac saisies © Radio France - Catherine Berchadsky

Le chargement saisi sous haute surveillance © Radio France - Catherine Berchadsky

Le chargement, à peine arrivé, ce jeudi matin sur le site de l'école des douanes de La Rochelle a été conduit pour être incinéré à l'usine voisine de traitement des déchets, Véolia, à La Pallice. Les 36 palettes ont été débarquées pour être brûlées dans un four industriel. Une opération qui, au total, devait prendre entre 5 et 6 heures.

La destruction du chargement était encadrée par les douaniers rochelais, car 14 tonnes de tabac en vrac ce n'est pas anodin, "_ça représente entre trois et quatre millions d'euros hors taxes "_selon Gisèle Clément. Pour saluer cette belle prise, la directrice régionale des douanes de Poitiers avait invité Jacky Revillé, le président de la chambre syndicale départementale des buralistes a assisté à la destruction du chargement. Il s'est félicité du soutien de l'Etat et de leur administration de tutelle.