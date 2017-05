La Rochelle : 160 élèves évacués après un incendie dans leur école

Un incendie s'est déclaré ce lundi 15 mai, en fin de matinée, dans l'école Barthélémy Profit de la Rochelle. Il n'y a aucun blessé, parmi les 160 élèves qui ont tous été évacués à temps. Le feu serait parti d'une salle de soins.

L' alarme incendie retentit peu avant 11h30 ce lundi matin, à l'école Barthélémy Profit de la Rochelle, rue Rossel, dans le quartier de Villeneuve-les-Salines. Les 160 élèves du groupe scolaire sont aussitôt évacués dans la cour, encadrés par les instituteurs. " Ça a sonné, après je suis allé sous le préau, il y avait beaucoup de fumée, de la fumée noire et j'ai eu un peu peur, j'étais choqué, j'ai pleuré",explique Sami, 11 ans, élèves de CM2.

160 élèves évacués

Certains élèves sont directement envoyés à la cantine pour déjeuner, d'autres sont récupérés par leurs parents, forcément un peu angoissés, comme Emilie, venue chercher sa petite fille. "Je suis partie de chez moi à 11h50 pour venir chercher ma fille à l'école et à mi-chemin, j'ai vu les pompiers, les ambulances, je me suis précipitée,.' J'étais un peu paniquée, ma fille aussi, elle a beaucoup pleuré... on se demande ce qui se passe, si nos enfants ne sont pas en danger, mais au final, les professeurs et le directeur ont fait ce qu'il fallait...", affirme la maman.

L'école reste ouverte

Une vingtaine de pompiers ont été envoyés sur place avec deux véhicules de secours, dont un muni d'une grande échelle de secours. Le feu, qui serait parti d'une salle de soins, une sorte de buanderie, a été maîtrisé en un quart d'heure, sans faire de victimes. Parmi les classes qui se trouvaient dans l'aile du bâtiment endommagé, une CLIS, une classe qui accueille des élèves handicapés. Ils ont tous été répartis dans les autres salles avec leurs camarades et les cours on pu reprendre dans l'après-midi. La partie de l'immeuble incendiée, sera nettoyée dans les prochains jours avant d'accueillir à nouveau les écoliers.