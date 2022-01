La Rochelle : une patrouille de police sauve la vie d'une femme suicidaire dans une cage d'escalier

Une patrouille police secours du commissariat de La Rochelle est informée vers 10 heures mardi matin qu’une femme menaçait de s’immoler dans un immeuble. En arrivant sur place, une forte odeur de produit chimique inflammable prend à la gorge les quatre policiers, alors qu’ils montent les escaliers pour se rendre au quatrième étage.

Depuis le troisième étage, les policiers aperçoivent une femme accrochée au garde-corps du palier supérieur, un câble électrique enroulé autour du cou, menaçant de sauter. La désespérée se jette dans le vide lorsque deux d'entre eux arrivent précipitamment à sa hauteur. Ils parviennent alors à attraper in-extremis la victime par les bras, aidés par leurs deux collègues qui la soutenaient par les pieds à l'étage inférieur.

Les policiers ont réussi non sans peine à retirer le câble et, récupérer la victime suffocante pour l’asseoir à l’intérieur de l’immeuble. Elle a repris peu à peu sa respiration et a été prise en charge par les pompiers.