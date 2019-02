La Rochelle : à la sortie du bar, il offre des cigarettes... et vole des téléphones

La Rochelle - France

Sa technique était bien rodée. Ce jeune sans-papiers marocain de 23 ans approchait ses victimes en fin de soirée, à leur sortie du bar, ou de boîtes de nuit. Au premier abord, il paraissait plutôt sympathique, semblait également avoir fait la fête. Il engageait une discussion amicale, offrait des cigarettes, ou même apprenait quelques prises de judo à ces fêtards pas toujours très attentifs. Et en profitait pour leur volait leur téléphone.

Avec cette attitude amicale, les victimes ne faisaient pas forcément le rapprochement. Et certains pensaient, à tort, avoir perdu leur téléphone. C'est pour cela que les policiers rochelais estiment que le total des vols dépasse les huit faits qu'ils ont identifiés, grâce aux caméras de surveillance du centre-ville.

Grâce à ces enregistrements et à la description des victimes, les policiers ont arrêté le jeune homme lundi soir, avant de l'emmener au squat où il résidait, pour une perquisition. Là, ils ont trouvé deux autres téléphones. Placé en garde à vue dans la foulée, le suspect a reconnu les faits, et expliqué qu'il dérobait ces téléphones pour les revendre, et survivre. Arrivé à La Rochelle depuis peu, il n'avait pas de logement.

A l'issue de sa garde à vue, l'homme a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, pour le mois d'octobre. En attendant, il sera incarcéré au centre de rétention d'Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantique.