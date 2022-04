La Rochelle : braquage d'un tabac presse et course-poursuite dans le quartier Bel Air

Mardi matin, un homme au visage dissimulé a braqué le gérant de "la Presse aux trésors" avec une arme. Le voleur s'est enfui avec l'argent de la caisse, poursuivi par le commerçant et le boulanger voisin... Il a fini par laisser tomber son butin et son arme avant de disparaître.

Quand un homme pénètre dans sa boutique vers 9h30 avec la tête encagoulée et des lunettes de plongée noires, le gérant de "La Presse aux trésors", dans le quartier Bel-Air, au nord-ouest de La Rochelle, ne s'est pas posé de question. "Avec le Covid, j'ai pas fait tellement attention. Je me suis dit qu'il se protégeait le visage..." explique le commerçant.

Le voleur au rayon des jouets

L'homme reste dos à la caisse et se dirige vers le rayon des jouets au fond du magasin. "Ça m'a intrigué, explique le gérant, alors une fois le dernier client parti, je lui ai demandé s'il cherchait quelque chose". L'individu demande alors conseil pour un cadeau d'anniversaire pour son petit frère. Le gérant s'approche et se retrouve avec une arme braquée sur le flanc. Est-ce une vraie ? "Dans le feu de l'action, je n'ai pas eu le temps de la regarder", se souvient-il.

Il m'a amené vers la caisse, m'a tendu une poche en plastique pour que j'y mette les billets...".

L'individu finit par prendre la fuite... Le gérant sort à sa poursuite en criant à l'aide. Les commerçants voisins arrivent dans la foulée, et le boulanger se lance à son tour dans la course-poursuite.

Maeva est coiffeuse, juste à côté du tabac-presse : "Ils étaient deux à courir derrière le voleur. J'ai vu que l'homme avait une arme à la main droite, et une poche dans la main gauche...". Elle prend alors le relais du propriétaire qu'elle connaît bien. "J'ai fermé toute sa boutique. J'ai appelé sa femme et la police."

Une course-poursuite qui finit bien

Le boulanger, âgé d'une vingtaine d'années, tient la cadence et finit par se rapprocher du voleur, qui se déleste de l'argent et de son arme. Le jeune homme récupère la caisse et la rend à son propriétaire. "Quand ils sont revenus avec l'argent, il (le gérant) était désemparé, il était tout blanc... On a fait venir quelqu'un pour vérifier son cœur", raconte la coiffeuse.

Les policiers et les pompiers arrivent rapidement sur les lieux. Plus de peur que de mal pour ce monsieur, qui a finalement pu aller porter plainte l'après-midi même. Quant au montant du butin, c'est un mystère. La police a récupéré la poche pour la faire analyser. Pour le gérant : "il ne devait pas y avoir beaucoup, un mardi matin...".