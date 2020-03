La Rochelle : des infirmières cambriolées pour leur masques

Ces derniers jours, dans nos deux Charentes, des professionnels de santé se font voler des masques et du gel hydroalcoolique. Certains vont même jusqu'à cambrioler les cabinets ou forcer les véhicules de ces soignants. En plus de la peur d'attraper le virus, s'ajoute également celle de se faire braquer.

On va presque avoir plus peur de se faire cambrioler que d'attraper le Coronavirus - Claire, infirmière libérale à La Rochelle.

Dans le quartier Mireuil de La Rochelle, vendredi matin, ce sont les portes fracturées qui ont accueilli les trois professionnels qui se partagent le cabinet : une thérapeute, une psychologue et l'infirmière Claire. Tout ça, explique-t-elle, " pour partir avec 30 masques. Il y avait une imprimante ou un ordinateur portable, mais ils n'ont pris que les masques. "

" Je cache mes masques et mon gel hydroalcoolique dans mon coffre "

La peur s'installe chez elle et les autres infirmiers de la région : " On va presque avoir plus peur de se faire cambrioler que d'attraper le Coronavirus. " Pour éviter d'attiser les convoitises, elle ne prend que le strict minimum et cache le reste. Elle a même enlevé le caducée sur sa voiture, l'insigne des infirmiers. " C'est malheureux d'en arriver là mais on est obligé. Je cache mes masques et mon gel hydroalcoolique dans mon coffre et quand je pars travailler, je ne prends que ce dont j'ai besoin, pas plus. "

Sylvie Corsin, la représentante du syndicat des infirmiers et infirmières libéraux, fait également cela même si ça la révolte : " Il faut que les gens arrêtent de croire qu'on a des tonnes de masques avec nous. J'ai mis un panneau sur mon cabinet justement en disant qu'il n'y avait aucune raison de me cambrioler car il n'y avait pas de masque ", tempête-t-elle avant d'ironiser : " J'ai failli ajouter qu'il n'y avait pas de papier toilette non plus ! "

D'après elle, les infirmiers reçoivent 18 masques par semaine, soit seulement 3 par jour.