La Rochelle : deux jeunes sœurs fauchées par une voiture dans le quartier Mireuil mardi matin

Les pompiers ont reçu l'appel à 7h39 ce mardi matin. Deux jeunes filles ont été percutées par une voiture avenue Robert-Schuman à La Rochelle. Deux sœurs âgées de quatre et de 14 ans. La plus jeune d'entre elles est entre la vie et la mort.

La Rochelle, France

Un conducteur de 68 ans a renversé deux petites filles sur le chemin de l'école ce mardi matin, sur un passage pièton, avenue Robert-Schuman à La Rochelle. L'une a quatre ans, l'autre 14 ans. L'homme s'est immédiatement arrêté. D'après sa version, livrée aux policiers, il aurait été ébloui par le soleil.

La plus jeune des sœurs, âgée de quatre ans, dans un état critique

Avec les premières analyses, on sait que l'homme n'avait ni bu, et qu'il n'avait pas pris non plus de drogue ou de stupéfiant. La plus jeune des sœurs, âgée de quatre ans, est gravement touchée. Elle a été héliportée dans un état critique au centre hospitalier de Tours. Sa grande sœur, elle, est légèrement blessée, hospitalisée à La Rochelle.