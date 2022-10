La Rochelle : enquêteurs, magistrats et avocats dénoncent le projet de réforme de la Police Judiciaire

Le premier flic de France se met à dos les enquêteurs de la PJ. Une quarantaine de personnes se sont rassemblées ce lundi midi devant l'Hôtel de Police de La Rochelle pour dénoncer la réforme souhaitée par Gérald Darmanin. L'appel était lancé par l'Association Nationale de la Police Judiciaire et relayé par le syndicat Alliance Police 17.

Les quinze limiers de la PJ rochelaise était présents, soutenus par des collègues de la Sûreté Départementale, mais aussi par une dizaine de magistrats et une avocate. Inscrit au dos du gilet par balle des policiers : "Liquidation judiciaire". Ils portaient également un masque noir sur la bouche, avec la mention "ne pas ouvrir". Les hommes de la PJ sont en colère mais restent muets. Ils n'ont pas dans le droit de commenter ce projet de réforme au micro.

Les policiers enquêteurs de la PJ remontés mais muets © Radio France - Joséphine Ortuno

Ce n'est pas le cas de la déléguée régionale de l'Union Syndicale des Magistrats qui défend farouchement le secret professionnel. "Pour ce qui est du judiciaire, certaines enquêtes doivent être faites de façon secrète", argumente Fabienne Averty, "Lorsqu'on rend compte au préfet, le risque est fort que le préfet lui-même rende compte à son ministre de tutelle et que le secret des affaires, d'une enquête ne soit plus respecté. Et quand ça va concerner certains élus ou certains grands groupes financiers, que va-t-il se passer ?"

Outre la dizaine de magistrats solidaires des enquêteurs de la PJ, une avocate rochelaise s'est jointe au rassemblement. Claire Finance pointe l'incohérence de cette réforme. "C'est complétement contradictoire par exemple avec le fait que dans le même temps, le garde des sceaux crée un pôle d'instruction spécialisé dans les cold cases. Les vieilles affaires non élucidées nécessitent justement une police judiciaire qui soit consacrée à temps plein sur des dossiers longs de ce type."

Si cette réforme passe, maitre Claire Finance sait déjà comment les enquêtes seront menées. "Si je me place du côté des victimes, cela veut dire qu'on peut avoir des plaintes qui, en cas de quelconque pression politique, sont classées sans suite. Ce sont des risques auxquels on peut s'attendre. La police doit donc travailler sous l'autorité judiciaire." Soutenus par la justice, les enquêteurs de la PJ n'excluent pas de nouvelles actions si leurs revendications silencieuses ne sont pas entendues par leur Ministre de l'intérieur.