La Rochelle, France

Ça aurait pu très mal tourner... Dimanche soir, dans le quartier de la Pallice à La Rochelle, un homme arrive avec une pioche au domicile conjugal. Il vient d'avoir une altercation verbale avec son épouse, avec qu'il est en train de se séparer. Il est très énervé. Il part et revient peu après... armé d'une pioche. C'est à ce moment-là qu'un proche de sa femme arrive. Et ça agace prodigieusement le mari, il essaie de le frapper avec son outil devenu une arme. Heureusement, la victime a réussi à esquiver le coup de pioche, à ceinturer et désarmer son agresseur.

L'homme a été présenté au parquet de la Rochelle ce mardi. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès.