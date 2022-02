La Rochelle : incendie dans un immeuble du quartier de Mireuil

Les pompiers de Charente-Maritime ont été appelés ce vendredi 6 février, en fin de journée, pour un incendie à La Rochelle. L'incendie s'est déclaré dans le quartier de Mireuil, 7 rue Nicolas Coustou, au quatrième étage d'un immeuble qui en compte six. Plusieurs personnes ont été secourues, coincées dans les deux étages supérieures, évacuées par les fenêtres. Une trentaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés.

L'origine du feu reste pour l'instant inconnue. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont évité que les flammes ne se propagent. De plus, la caserne se situe à 230 mètres du bâtiment touché. Les personnes qui habitaient dans l'appartement concerné ont eu le temps de sortir à temps. En tout, ce sont 33 pompiers qui ont été mobilisés et dix engins de secours, dont les deux grandes échelles de La Rochelle. Elles ont permis d'évacuer trois personnes, situées dans les étages supérieurs et menacées par la propagation du feu. Quinze autres personnes ont également été évacuées.

Les pompiers ont dû procéder à des sauvetages pour secourir des personnes coincées aux deux étages supérieurs. © Radio France - Eric Le Bihan

Douze autres ont été mises en sécurité. Aucun des habitants n'a été blessé ni même incommodé par les fumées, tous sont passés faire un check-up auprès du médecin urgentiste sur place.