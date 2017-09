La Rochelle : l'hélicoptère au secours d'un grutier

Une intervention spectaculaire des sapeurs-pompiers de La Rochelle ce mardi après-midi. Ils sont venus secourir un grutier qui a fait un malaise à 35 mètres de haut. Ils ont eu l'appui de l'hélicoptère Dragon 17.

Intervention peu banale mardi un peu après 17 heures, en plein centre-ville de La Rochelle, rue Bonplamb, sur le chantier de l'ancienne maternité, près de l'hôpital.

Les pompiers du GRIMP, le groupe d'intervention de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux sont intervenus par les airs à plus de 35 mètres de hauteur pour hélitreuiller un grutier qui venait d'avoir un malaise.

L'hélicoptère, en vol géo-stationnaire a déposé un des hommes du GRIMP à proximité de la cabine de la grue pour prendre l'homme en charge.

Évacué en position ventrale par le pompier, le grutier d'une 40aine d'années était en arrêt cardio-respiratoire. L'homme a ensuite été déposé au sol et amené dans un véhicule des pompiers pour être réanimé.