La Rochelle : l'hypothèse du suicide toujours pas écartée après la mort d'un jeune barman

La Rochelle, France

Trois plaies au couteau ont pu être identifiées par le médecin légiste qui a autopsié le corps du jeune barman retrouvé par des passants par terre, gisant dans son sang, dimanche 24 décembre vers 21h40. L'apprenti agé de 24 ans avait terminé son service en début de soirée au casino du Mail et personne ne sait ce qui lui est arrivé.

Un seul coup a été mortel

Les trois plaies se situent toute sur le haut du corps, mais un seul coup de couteau a été mortel selon le communiqué du parquet de La Rochelle. On ignore pour l'instant si ces blessures ont été faites par l'arme blanche retrouvée à coté de la victime. L'autopsie ne permet pas non plus de déterminer si les coups de couteau ont été portés par un ou plusieurs agresseurs, où si c'est le jeune homme lui même qui se les a infligées.

Aucune hypothèse n'est écartée

Aucune hypothèse n'est écartée à ce stade de l'enquête qui va se poursuivre. Des vérifications techniques et matérielles sont maintenant nécessaires pour déterminer si l'arme utilisée pour frapper le jeune homme est bien celle retrouvée, et identifier celui ou ceux qui l'ont manipulée.