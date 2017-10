La Rochelle : les salariées de la maternité du Mail résignées sur leur avenir

L'avenir s'assombrit sérieusement pour la maternité du Mail à La Rochelle (Charente-Maritime). A la fin de l'année, elle va fermer ses portes, faute d'un nombre suffisant d'obstétriciens.

Le compte à rebours est en marche pour la maternité du Mail à La Rochelle. Elle doit fermer ses portes a la fin de l'année ; non pas par manque de naissances - environ 600 par an -, mais parce qu'il n'y a plus qu'un obstétricien contre quatre il y a quelques mois. C'est donc trop peu pour tourner et il n'y a pas de candidats.

Samedi, le personnel avait donné rendez-vous aux mamans qui ont accouché à la maternité pour les remercier de leur soutien et pour faire une grande photo de famille. Un moment chaleureux même si la fermeture reste une perspective difficile à accepter.

La profession n'attire plus grand monde

Parce si rien ne bouge, dans deux mois, la vingtaine de salariées de la clinique va se retrouver sur le carreau. Difficile à accepter surtout quand comme Joëlle, on travaille avec les nouveaux nés depuis très longtemps : "Sur 39 ans de carrière, c'est des dizaines de bébés et de moments de bonheur. Je suis à trois ans et demi de la retraite, j'aurais aimé sortir par la grande porte. Je la prendrai, ma retraite, mais pas comme je souhaitais." Elle regrette que la profession n'attire plus grand monde, elle qui "adorait" aider les mamans se dit "triste et révoltée" mais garde espoir et n'arrive pas encore à tourner la page... son "naturel optimiste".

"Finir une carrière en rejoignant la grande maison de l'ANPE c'est jamais très agréable... et puis j'aimais mon métier !" - Joëlle, auxiliaire de puériculture

"Je suis triste, parce que mes enfants sont nés là et je trouve ça dommage", ajoute Mélanie, maman rochelaise, venue participer à la photo de famille.

à lire aussi La Rochelle : la maternité de la clinique du Mail menace de fermer par souci de rentabilité ?

à lire aussi La Rochelle : la maternité de la clinique du Mail menacée de fermeture faute d'obstétriciens

Difficile de retrouver un poste dans la région

Ce qui inquiète Hélène, jeune sage-femme et déléguée du personnel, c'est de pouvoir retrouver un poste derrière : "C'est quasi impossible pour les sage-femmes et les auxiliaires de puériculture de trouver dans la région". Elle garde toutefois un très mince espoir et lance un dernier appel, "une bouteille à la mer". "On se dit que quelqu'un va nous entendre, qu'un, deux, trois obstétriciens vont avoir envie de venir s'installer à La Rochelle. Après on est mi-octobre, ça fait très court, mais il reste un infime espoir".

Si la maternité du Mail ferme ses portes, il ne restera plus en Charente-Maritime que celle de l'hôpital public a La Rochelle, puis Rochefort et Saintes.