Rodéos urbains : la lutte contre la délinquance routière s'intensifie aussi en Charente-Maritime

Gérald Darmanin fait la chasse aux auteurs de rodéos urbains. Plus de 2.200 contrôles ont été effectués en France en l'espace d'une semaine, mais le Ministre de l'intérieur veut encore serrer la vis. La Charente-Maritime n'échappe pas à ce fléau de délinquance routière en plein essor.

La lutte contre les rodéos urbains s'intensifie. IIs ont provoqué la mort de deux personnes en quelques jours. Un jeune homme a heurté un poteau à grand vitesse à Marseille et un jeune Afghan a été tué d'une balle dans la poitrine alors qu'il voulait faire cesser un rodéo à Colmar.

En déplacement ce mercredi à Créteil en région parisienne, Gérald Darmanin a déclaré que 2.200 contrôles ont été menés en France en une semaine pour un total de 16.000 depuis le début de l'année 2022. Bilan : 2.200 interpellations ces huit derniers mois.

Mais le premier flic de France veut accélérer et frapper plus fort. Gérald Darmanin souhaite trois contrôles par jour et par commissariat. Ce qui a provoqué les critiques de certains syndicats qui l'accusent de vouloir "faire la politique du chiffre".

C'est un délit passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende

Quoi qu'il en soit, le message ministériel a été reçu cinq sur cinq par les préfets qui multiplient les opérations de contrôles partout en France. C'était le cas ce jeudi après-midi à La Rochelle, sur la très fréquentée avenue Jean-Paul Sartre à hauteur du lycée Valin.

Le préfet de Charente-Maritime Nicolas Basselier : "la lutte contre les rodéos urbains est une priorité nationale. C'est un délit passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende. Deux à trois opérations ont lieu chaque jour dans les quatre commissariats du département... Les gendarmes font également des contrôles."

En Charente-Maritime, plus de 3.500 personnes ont été contrôlées au volant ou au guidon depuis le début de l'année. 33 individus ont été interpellés pour des infractions et 46 véhicules (motos, quads, voitures) ont été saisis.

Ces opérations de contrôles peuvent mobiliser jusqu'à une trentaine de forces de l'ordre. Ce jeudi à La Rochelle, les policiers municipaux étaient associés aux nationaux pour étoffer le dispositif motorisé.

Une opération coordonnée par le directeur adjoint de la direction départemental de la sécurité publique en Charente-Maritime (DDSP17), Anthony Touzet : "Nos actions sont aussi bien préventives que répressives. Les types de délinquance routière ont lieu selon les différents moments de la journée. La nuit par exemple, on peut rencontrer des runs (des deux roues ou des voitures). En journée, nous travaillons sur des contrôles routiers, mais aussi des contrôles de caves et de parties communes pour pouvoir saisir des véhicules utilisées pour des rodéos..."

Anthony Touzet, directeur adjoint de la direction départemental de la sécurité publique en Charente-Maritime Copier