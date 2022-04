La Rochelle, Royan et Saintes : nouveaux territoires émergents de l'immobilier de luxe

Entre 2020 et 2021 dans nos deux Charentes, les biens immobiliers dépassant le million d'euros ont été multipliés par six. Une conséquence directe de la crise sanitaire, qui a poussé de nombreux Français à quitter les grandes villes pour une qualité de vie meilleure avec, notamment, un extérieur.

Murs en pierres apparentes et petit portail en fer forgé : à première vue, une maison Charentaise traditionnelle. Pourtant une fois à l'intérieur, le luxe s'impose sur 347 mètres carrés de superficie habitable et 2 000 mètres carrés de jardin. Habitée par le peintre Courbet dans les années 1800 et récemment rénovée par un grand architecte, ce bien situé à Saintes s'est teinté de luxe au fil des années : il vaut aujourd'hui 1 million 154 mille euros.

Dans cette commune de Charente-Maritime comme dans deux autres villes du département - La Rochelle et Royan - les prix explosent et l'immobilier de luxe se fait une place en or. C'est ce que montrent les résultats du premier "Baromètre de l'immobilier de luxe en France", pour lequel le marché de 25 villes françaises a été analysé entre 2018 et 2021. Entre 2020 et 2021 dans nos deux Charentes, les biens immobiliers dépassant le million d'euros ont été multipliés par six. Un phénomène largement influencé par les effets de la crise sanitaire sur les envies des Français.

"Le calme, la verdure, l'intimité" : voici la nouvelle définition du luxe, selon l'agence ColdwellBanker. - © Agence ColdwellBanker

Le luxe explose en Charente-Maritime

Désormais concurrente directe des territoires "traditionnels" du luxe comme Paris ou Antibes, Saintes compte trois fois plus de biens à plus de un million d'euros entre 2020 et 2021. Ils représentaient 0,6% des ventes la première année, contre 2,1% la seconde.

Du côté de La Rochelle, elle aussi en tête du classement, idem. Plus 80% de biens premium sur le marché, à corréler à une augmentation de plus 10,3% des prix au mètre carré. Prix médian des biens de luxe de la ville en 2021 : 892 500 euros.

Royan tire également son épingle du jeu, avec une hausse de 48,5% de biens de luxe en 2020 et de plus de 26% en 2021. Dans cette ville, les prix au mètre carré croît en moyenne de 3,3% en 2021 comparé à 2020. Prix médian des biens de prestige : 772 000 euros.

Le prix de cette maison de Saintes : 1 million 154 mille euros. - © Agence ColdwellBanker

Exode post-confinement

À la recherche de biens plus spacieux et, souvent, comprenant un extérieur, de nombreux Parisiens participent à faire monter ces chiffres. "Le calme, la verdure, la l'intimité" : voici la nouvelle définition du luxe, selon l'agence ColdwellBanker. Outre la qualité de vie sur place, un autre critère fait de l'œil aux acheteurs, notamment étrangers, dans notre département : la proximité avec des aéroport internationaux.

Mais cette attraction pour nos trois villes de Charente-Maritime pourrait, comme ailleurs en France, ne durer qu'un temps. "L'augmentation des prix du pétrole et de l'essence risque de devenir un enjeu majeur, au même titre que la volonté des entreprises de limiter le télétravail", nuance Laurent Demeure, Président de Coldwell Banker, spécialiste de l'immobilier de luxe à l'origine de ce classement. "Autant de facteurs qui pourraient redynamiser le marché des centres-villes en 2022".