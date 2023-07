La Rochelle : sa maison doit être rasée, une femme aveugle de 98 ans menacée d'expulsion

"Je n'ai jamais vu un acte de violence sémantique pareil en 40 ans d'exercice", lâche François Drageon, l'avocat de la nonagénaire. Il dit avoir reçu, ce mercredi 19 juillet, le soutien de centaines de confrères après avoir décrit sur les réseaux sociaux la situation et particulièrement le courrier envoyé par la préfecture de Charente-Maritime à la presque centenaire.

ⓘ Publicité

Invitée à appeler le 115 si elle ne trouve pas de logement

"Cette jeune directrice de cabinet du préfet, démoulée de l'ENA il n'y a que quelques semaines, lui écrit 'si le 16 août vous n'avez pas de solution de relogement, je vous invite à contacter le 115', cite l'avocat de la dame de 98 ans, réfugiée du franquisme arrivée en France à peine majeure. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils signent."

La maison doit être rasée pour que de nouveaux logements voient le jour. - Capture d'écran Google Maps

"J'ai donc saisi le juge de l'exécution, le code permet de demander un délai de trois ans pour les personnes vulnérables - et si ma cliente n'est pas vulnérable, je ne sais pas qui l'est, poursuit François Drageon. Si l'on prenait un tout petit peu le temps de réfléchir avec dignité et humanité à cette situation, on réglerait le problème, avec l'accord de ma cliente. Simplement : on a un préfet qui est aux abonnés absents."

Ce jeudi 27 juillet, devant la justice, il essayera d'obtenir un sursis pour sa cliente, trois semaines après qu'elle ait reçu le courrier de la préfecture. "Je veux que ceux qui signent des torchons soient confrontés aux torchons qu'ils ont signés", dit-il. Des avocats, partout en France et même au Québec, ont répondu à son appel et défendront sa cliente avec lui, selon le Rochelais.

La préfecture veut rassurer

Quelques heures après que l'avocat ait rendu publique la situation de cette dame de 98 ans, la directrice du cabinet du préfet, Marie-Élise Tilly, directrice de cabinet du préfet, contactée par France bleu La Rochelle, a tempéré. "Compte tenu de sa situation et de son état de vulnérabilité, personne ne la laissera quitter son domicile temps qu'elle n'a pas une solution de relogement, a-t-elle assuré, c'est à cela que l'on travaille aujourd'hui. Cette solution interviendra avant qu'elle ne termine à la rue, c'est sûr !"

"Elle ne paie pas (ses loyers) depuis 2017" avait auparavant déclaré la fonctionnaire à l'AFP. "Elle a signé, il y a une dizaine d'années, un avenant, augmentant le prix de son bail, répond l'avocat de la nonagénaire. Je suis persuadé que ce n'est pas elle qui a signé ce document. Elle a ensuite continué à payer l'ancien montant du loyer, ce qui prouve bien d'ailleurs qu'elle n'avait pas bien compris ce qu'elle avait signé."

Un projet de 72 logements

La propriétaire de la maison a signé une promesse de vente à un promoteur immobilier pour que le bâtiment soit détruit afin que 72 logements puissent être construits dans cette rue du quartier de la Pallice. "Aucune pression, aucune intervention ne sera faite, promet José Boyero, co-promoteur en charge de ce projet immobilier. Mais respectons les deux personnes : la propriétaire et la locataire."

"La propriétaire est une dame âgée qui vit de cette rente et cette rente ne rentre pas, poursuit-il. Elle demande un arrangement à l'amiable pour tout le monde."

loading