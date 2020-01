La Rochelle : trois hommes interpellés pour une série d'agressions

La Rochelle, France

Dix personnes ont été physiquement agressées par trois individus originaires de Marsilly, dans la nuit de vendredi à samedi dernier à La Rochelle. Les faits ont eu lieu en moins d'une heure.

Jusqu'à 20 jours d'ITT

Vers 5 heures du matin dans le quartier du Gabut, trois hommes très alcoolisés, s'en prennent violemment et sans raisons à un groupe de six amis qui sort de boîte de nuit. Ces derniers sont éparpillés en duos. Les agresseurs d'abord frappent deux hommes. Leurs deux amies, qui marchent derrière eux, décident d'intervenir mais les femmes reçoivent elles-aussi des coups. Il en sera de même pour les deux derniers hommes du groupe.

Une femme est même soumise à un chantage sexuel : elle doit embrasser les agresseurs si elle veut qu'ils arrêtent.

L'une des victimes subit même un chantage sexuel : elle doit les embrasser si elle souhaite qu'ils cessent de tabasser leur amis. Celle-ci s'exécute mais les agresseurs n'arrêtent pas pour autant. Les victimes se sont vues délivrer 20, 10, 3 et un jour d'interruption temporaire de travail (ITT). L'homme le plus sévèrement blessé souffre d'un traumatisme crânien, il a des ecchymoses et sa clavicule est fortement touchée.

Des scènes violentes

Quelques minutes plus tard, les agresseurs s'en prennent cette fois à un couple dans la rue Saint-Nicolas ; eux aussi éméchés. Les trois hommes demandent une cigarette qu'ils finissent par obtenir après quelques minutes de négociations. Ils s'en vont, puis reviennent sur leur pas pour frapper l'homme. La scène est très violente : une balayette, des coups de poing, des coups de pieds alors que la victime est au sol.

La troisième agression a lieu un peu plus loin à La Rochelle, place de Verdun, vers 5h30. Il s'agit de deux hommes, eux-aussi alcoolisés. L'un d'eux a eu une journée d'ITT.

Les trois agresseurs présumés en prison

La vidéo-surveillance a été très utile aux enquêteurs et leur a permis d'identifier les trois agresseurs présumés. Ils ont pu remonter leur itinéraire jusqu'à la boîte de nuit où ils faisaient la fête plus tôt dans la soirée. Interpellés mardi soir, les trois hommes ont reconnu les faits lors de leur garde à vue, prolongée jusqu'à ce jeudi. Ils sont placés en détention provisoire jusqu'à leur procès devant le tribunal correctionnel de la Rochelle, le 24 février prochain.

Ils habitent tous les trois à Marsilly, une commune au nord de La Rochelle. Parmi eux, deux frères, déjà connus des services de police pour des violences et des dégradations. L'un d'eux est mineur, il fêtera ses 18 ans à la fin du mois de janvier. Le troisième agresseur présumé n'a pas de casier judiciaire.