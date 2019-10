La Rochelle : un salarié sérieusement blessé lors d'un incendie à la Semat

La Rochelle, France

Une trentaine de pompiers ont été mobilisés ce lundi midi pour un incendie à la Semat L'entreprise, basée dans le quartier Port-Neuf est spécialisée dans la fabrication de bennes de camion-poubelles. Le feu a pris dans une cabine de peinture de 100 mètres carrés et ne serait pas propagé au reste du bâtiment dont la superficie totale du bâtiment est de 10.000 mètres carré.

Yves Berthe, salarié et secrétaire du comité d'entreprise raconte : "J'étais dans la cabine à côté quand il y a eu un 'boom'. Donc on est tous sortis en se demandant ce qu'il se passait. Puis, nous avons vu notre collègue qui sortait de la cabine, bien abîmé".

Un salarié sérieusement blessé

Un intérimaire de l'entreprise serait sérieusement brûlé à la main et au bras. "Et au visage mais de manière plus superficielle d'après ce qu'on nous a dit. Mais il a quand même pris du diluant dans la figure", poursuit Yves Berthe. La victime a été transportée au centre hospitalier de La Rochelle.

Un fût de diluant a explosé

Un fût contenant 100 litres de diluant a explosé, l'enquête devra déterminer les causes. Les camions-poubelle sont peints dans ces cabines. Les salariés doivent rincer les pistolets dans ce type de fût dès qu'ils changent de couleur. "La fumée était irrespirable avec les odeurs de peinture. J'ai bien essayé avec mon collègue d'éteindre le feu avec un extincteur mais je n'ai pas réussi, alors nous sommes partis et ce sont les pompiers qui ont sauvé la Semat", explique Yves Berthe.

200 personnes évacuées

200 personnes ont été évacuées. Ils se sont rassemblés sur le parking de l'entreprise, le point de ralliement prévu en cas d'incident dans l'entreprise. Les salariés ont été invités à rentrer chez eux, ce lundi après-midi. "Le directeur nous a dit de revenir demain matin et on avisera. Je pense qu'il y a quelques jours de chômage technique, pour nous au secteur peinture. C'est la première des trois cabines qui a pris feu et tous les tuyaux passent par-là pour les deux autres ... Les salariés des autres secteurs pourront peut-être reprendre le travail dès demain", conclut Yves Berthe.