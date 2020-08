La Rochelle : un étudiant est mort après s'être défenestré depuis une chambre du Crous

Le corps sans vie d'un étudiant en master d'informatique à l'université de La Rochelle en Charente-Maritime a été découvert par un employé du CROUS ce lundi 24 août à 6 h 30 du matin. Ce jeune homme s'est défenestré depuis la résidence où il avait une chambre. C'est la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, Anne Bisagni-Faure, qui a d'abord révélé ce drame dans un communiqué en évoquant "la tragique nouvelle du décès d'un étudiant de La Rochelle Université en mobilité internationale", sans plus de précision.

Un bon élève

Selon l'AFP, il s'agit donc d'un jeune homme algérien de 25 ans. Il vient de terminer son master 1 d'informatique à l'université de La Rochelle. D'après une source proche du dossier, il était bon élève et bien noté. Le président de l'université Jean-Marc Ogier, a révélé qu'il avait eu du mal à trouver un stage pour valider son année. Le président de l'université a aussi déclaré à un correspondant de l'AFP :" il avait fait une demande de dérogation pour poursuivre son cursus en Master 2." Il aurait cette dérogation sans difficulté selon M. Ogier, car beaucoup d'étudiants ont vu leurs stages être annulés à cause de l'épidémie de coronavirus.

Les raisons de son acte restent inconnues

Jean-Marc Ogier ne fait en tout cas pas de lien entre cette difficulté scolaire et les motivations du jeune homme. Elles restent pour l'instant inconnues. Il avait envoyé un message à un de ses proches avant de se donner la mort. Une enquête a été donc ouverte par la police.

Dans un communiqué commun, Anne Bisagni-Faure, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine ; Claudio Galderisi, le recteur délégué pour l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation de Nouvelle-Aquitaine ; Bénédicte Robert, la rectrice de l’académie de Poitiers ; Jean-Marc Ogier, le président de La Rochelle Université et Mariannig Hall, la directrice générale du Crous de Poitiers, ont présenté leurs condoléances à la famille et aux proches de la victime. Ils témoignent aussi de _"_leur soutien et leur compassion."