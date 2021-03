Nouvelle illustration des dangers sur les réseaux sociaux pour les adolescents. Sur Snapchat, un rochelais de 30 ans s'est fait passé pour une adolescente de 13 ans, et a piégé des adolescentes en se faisant envoyer des photos d'elles dénudées.

La Rochelle : un homme de 30 ans obtient des photos de mineures nues et les diffuse sur internet

Monter un faux profil, se faire passer pour plus jeune que l'on est, et obtenir des photos dénudées d'adolescentes à l'autre bout de la France. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois à La Rochelle. Un homme de 30 ans a monté un profil d'une adolescente de 13 ans sur Snapchat. Il entre en contact avec plusieurs jeunes femmes, dont une de 12 ans habitante de la région parisienne. Il parvient à se faire envoyer des photos d'elle dénudée, et les diffuse sur le web.

Une autre jeune victime dans l'Aube

L'enquête menée depuis le mois de septembre 2020, où l'homme a déjà été placé en garde à vue, a permis depuis de trouver d'autres victimes dont une mineure de l'Aube, une adolescente de 14 ans qui a porté plainte. Les policiers spécialistes, ont par ailleurs trouvé dans son ordinateur des images pédopornographiques, ainsi qu'une petite vidéo d'une collègue féminine filmée à son insu dans les vestiaires de son entreprise.

L'homme sera jugé le 6 mai prochain.