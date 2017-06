A la Rochelle, un homme de 48 ans tué pendant la Fête de la musique

Un homme de 48 ans a été poignardé à mort mercredi soir, quartier de la Pallice, à la Rochelle. Un couple s'est rendu au commissariat la nuit dernière et a reconnu le meurtre.

Un homme de 29 ans et une femme de 25 ans se sont spontanément présentés dans la nuit de jeudi à vendredi au commissariat de la Rochelle. Ils ont reconnu avoir tué le soir de la Fête de la musique un homme de 48 ans, dans le quartier de la Pallice.

Le trio s'était rencontré quelques heures plus tôt. Il avait sympathisé et la victime avait proposé au couple de finir la soirée chez lui. Selon le parquet de la Rochelle, le quadragénaire aurait tenté de séduire la jeune femme. Elle aurait refusé plusieurs fois ses avances. Une bagarre éclate. L'homme aurait pris un couteau. Le compagnon de la jeune femme réagit. Il aurait poignardé la victime à quatre reprises au niveau du cou et du dos.

Le couple prend alors la fuite avant de se rendre au commissariat. Ils sont toujours en garde à vue.