La Rochelle : un homme jugé pour avoir tué un chien à coups de batte de base-ball

La Rochelle

C'était le 16 avril dernier à Saint Georges d'Oléron : Miette, un petit Jack Russel de 2 ans et demi échappe à son maître lors de la promenade du soir. Il est percuté par une voiture. Un automobiliste s'arrête, il sort une batte de baseball de son coffre et achève l'animal en 4 ou 5 coups. Selon le propriétaire de l'animal, Alex de Suza, des témoins l'auraient entendu dire "je vais finir le travail". Le jeune homme, agé d'une 20taine d'années, déjà connu de la justice, comparait ce lundi après midi pour sévices graves ou cruauté envers un animal domestique et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Aux gendarmes, il a expliqué avoir voulu abréger les souffrances de l'animal. Une explication et un geste qui révulsent le propriétaire de Miette : "On n'achève pas un chien avec une batte de base ball" dit Alex de Suza qui demande à ce que la justice soit rendue. Il dénonce un comportement "inhumain". Pour lui s'en prendre à un chien, c'est la même chose que s'en prendre à un humain. 30 millions d'amis et la Fondation Brigitte Bardot se sont portés partie civile. Le collectif animaliste de La Rochelle appelle à manifester à 15h30 devant le palais de justice de La Rochelle avant l'audience, en soutien au propriétaire de Miette.