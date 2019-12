La Rochelle: un jeune homme de 21 ans mis en examen et écroué pour avoir poignardé son colocataire

Aytré, France

A La Rochelle, un jeune homme de 21 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre, puis écroué dans la foulée. Les faits remontent à dimanche dans un appartement d'Aytré (près de La Rochelle, en Charente-Maritime) : le jeune homme a porté deux coups de couteau au thorax de son colocataire de 22 ans.

Selon le procureur de La Rochelle Laurent Zuchowicz, l'auteur des coups de couteau, qui n'était pas alcoolisé, n'aurait pas supporté les remarques de son colocataire, une accumulation de provocations sur son absence de travail et sur son casier judiciaire, qui plus est prononcées devant sa propre mère, et la petite amie de la victime.

Course-poursuite dans l'immeuble

Incapable de se contrôler, le jeune homme a d'abord tenté d'étrangler son colocataire. Avant de saisir un couteau et de porter deux coups au thorax, le premier dans l'appartement commun, le second chez un voisin où la victime s'était réfugiée. Des blessures sérieuses, mais pas de quoi mettre sa vie en danger. Le jeune homme a même pu être entendu par les enquêteurs.

L'auteur lui a déjà un casier chargé. Six condamnations pour des violences et des affaires de stupéfiants. L'homme bénéficiait d'ailleurs de deux sursis avec mise à l'épreuve, qui ont été logiquement révoqués. D'après le parquet, l'information judiciaire ouverte hier doit maintenant permettre d'en savoir plus sur son profil psychologique et sur les ressorts de son passage à l'acte. L'expert qui l'a rencontré n'a pas jugé son état incompatible avec la détention.