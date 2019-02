La Rochelle : un jeune homme lourdement armé arrêté par les policiers du RAID

La Rochelle, France

Beaucoup d'agitation, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le quartier de Villeneuve Les Salines à La Rochelle. Un jeune homme s'est retranché chez lui. Armé, il a tiré un coup de feu avec un fusil à pompe. C'est son ex-compagne qui a appelé le commissariat. Inquiète, elle a parlé du comportement agressif de son ex-conjoint. Il menaçait en plus de se suicider.

Les policiers se sont rapidement rendus sur place. Il est environ minuit et demi. A leur arrivée, l'homme exhibe un fusil par la fenêtre et refuse toutes les négociations. Les forces de l'ordre mettent en place un périmètre de sécurité. Et c'est à ce moment, que le forcené tire un coup de feu en l'air, sans faire de blessés.

Le RAID 33 en renfort

Les policiers du RAID 33, unité d'intervention spécialisée, sont appelés en renfort. Ils quittent la Gironde, direction La Rochelle. Ils arrivent vers 3h30 du matin. Et une demi-heure plus tard, ils réussissent à maîtriser l'homme, sans avoir tiré le moindre coup de feu. Ils ont trouvé à son domicile plusieurs armes, posées sur le sol.

Intervention du #RAID à La Rochelle la nuit dernière.

L'alerte a été donnée par l'ex-compagne de l'intéressé signalant des intentions d'agression et suicidaires. Le RAID 33 a interpellé l'intéressé sans incident. Plusieurs armes ont été appréhendées à son domicile. pic.twitter.com/AyOgNxXoE1 — Préfet de la Charente-Maritime (@Prefet17) February 20, 2019

Le jeune homme doit être présenté ce jeudi après-midi devant le parquet pour violences volontaires aggravées. Il pourrait comparaître ce vendredi devant le tribunal correctionnel de la Rochelle.