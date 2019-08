La Rochelle : un pilote de jet-ski perdu en mer en pleine nuit

La Rochelle, France

S'il est interdit de faire du jet-ski la nuit, c'est parce que c'est dangereux. La preuve dans la nuit de vendredi à samedi dans le secteur de La Rochelle : un important dispositif de secours a dû être déployé pour rechercher une personne perdue en mer sur son jet-ski.

C'est une autre personne, qui l'accompagnait auparavant, qui a alerté sur sa disparition vers 23h15. Les pompiers de Charente-Maritime, les secours en mer de la SNSM, l'hélicoptère Dragon 17 de la Sécurité Civile : il a fallu déployer d'importants moyens.

Le jet-ski a finalement été retrouvé, et son pilote sain et sauf, plus de trois heures après : vers 2h30 du matin, sur la plage de Rivedoux, sur l'île de Ré, la plage rétaise la plus proche de La Rochelle. Les autorités rappellent qu’il est interdit de faire du jet ski la nuit !