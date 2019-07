La romancière de dix ans retrouve son manuscrit grâce à un acteur de la série "Profilage"

Une petite fille avait perdu le manuscrit de son premier roman dans un train, il y a trois semaines. C'est Raphaël Ferret, acteur de la série "Profilage", qui l'a retrouvé et a tout fait pour lui rendre.

La petite romancière va continuer les aventures d'Esteban et des deux jumelles

Le 6 juillet, Raphaël Ferret est installé dans un carré famille du train Paris-Grenoble. A côté de lui, un petit garçon, une petite fille et un homme un peu plus âgé, peut être leur grand-père. "Ça m'a marqué, raconte-t-il parce que les deux enfants étaient hyper sages, ils faisaient leurs cahiers de vacances... De vrais petits enfants modèles !"

Dans le cahier perdu, le début d'un roman d'aventure

La petite famille s’arrête à Lyon. Raphaël, lui, descend à Grenoble. Mais avant de sortir du train, il trouve un cahier sur le siège de la fillette : "Je l'ai ouvert et j'ai découvert toute une histoire manuscrite, comme un livre, d'une soixantaine de pages. C'est l'histoire de deux jumelles et de leur petit frère, Esteban, qui vivent plein d'aventures. C'est très naïf, très mignon, ça évoque les différences entre les enfants et les adultes."

Il contacte les objets trouvés de la SNCF, qui n’a pas l’air pressée d’aider… Alors il publie un appel à l’aide sur Facebook. Et là… "Je ne pensais pas du tout que ça serait autant relayé... Et finalement, il y a eu presque 80 000 partages !"

Grâce à la magie d'internet, le père de la petite fille, qui vit à la Réunion, tombe sur l'appel de Raphaël. Il en parle à la famille de la petite, en France, qui contacte aussitôt l'acteur. Raphaël parle enfin avec la petite romancière : Adélie.

"Elle était très contente, très émue, explique-t-il, heureux de l'avoir enfin retrouvée. Elle n'en revenait pas de voir l'engouement suscité par son cahier perdu... Sa grand mère m'a dit qu'elle avait pleuré de joie !"

L'acteur doit rencontrer Adélie dans les prochains jours, pour lui rendre son manuscrit. De son côté, la petite ne s'était pas découragée. Elle avait déjà commencé à tout réécrire... sur ordinateur cette fois !