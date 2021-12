La Roque-d'Anthéron : deux incendies dans l'église à quelques jours d'intervalle

Deux incendies ont endommagé des biens matériels, dans l'église Notre Dame de l'Annonciation, à La Roque-d'Anthéron, mardi 7 et samedi 11 décembre. Le curé a porté plainte, estimant qu'il s'agit d'actes malveillants.

Une cape a été brûlée, dans l'église de La Roque-d'Anthéron, samedi 11 décembre. Quelques jours plus tôt, c'est un livre d'intentions de prières qui a pris feu.

Le Père Michel, curé de l'église Notre Dame de l'Annonciation à La Roque-d'Anthéron, nous ouvre les portes de son édifice, mercredi 15 décembre. Depuis le deuxième incendie en quelques jours, le lieu n'ouvre plus que pour les offices.

"Ça sent le brûlé", lance-t-il en entrant. Un premier incendie a eu lieu, mardi 7 décembre, comme l'explique Christian, l'un des fidèles. "J'ai vu un livre brûler, c'est surtout l'odeur qui m'a traumatisé", explique-t-il. Un livre permettant aux fidèles d'écrire leurs intentions de prières. Le pupitre sur lequel il se trouvait a aussi été endommagé.

Le pupitre, sur lequel se trouvait le livre d'intentions de prières détruit le mardi 7 décembre par les flammes, a également été endommagé. © Radio France - Pierre Pillet

Quatre jours plus tard, samedi 11 décembre, un autre incendie se déclenche. "Vers 11 heures, une paroissienne, qui vient plusieurs fois par jour, constate qu'un feu a été allumé, avec des dégâts plus importants", raconte le Père Michel. "Une chape, c'est-à-dire une espèce de cape, très belle, est désormais en cendres, par terre."

Une chape, ou cape, sous une statue de Joseph, a été détruite par les flammes, samedi 11 décembre. Le Père Michel, curé de la paroisse, constate les dégâts. © Radio France - Pierre Pillet

Cette chape, brodée avec du fil d'or et d'argent, se trouvait sous une statue de Joseph, qui, par chance, a été épargnée. Mais le feu aurait pu se propager sur le tapis à proximité et créer des dommages bien plus graves, selon le religieux, qui affirme n'avoir "jamais vu ça en 22 ans de présence" dans cette paroisse.

La gendarmerie enquête

Le curé est persuadé qu'il ne s'agit pas d'actes accidentels. "Les gendarmes sont convaincus, comme moi, que c'est volontaire. Qui ? Aucune idée. J'ai de bons rapports avec les gens et, que je sache, je n'ai aucun ennemi, ici. Donc, c'est un acte de malveillance, mais pourquoi ?" Les forces de l'ordre ont effectué des relevés et mènent l'enquête.

Prochaine étape : l'installation d'une alarme, dans les prochains jours. "J'en ai demandé une bien bruyante", dit le Père Michel, pour que toute personne malveillante "soit paniquée." Une fois celle-ci installée, l'église devrait rouvrir toute la journée.

Une alarme va être installée dans l'église, afin d'éviter tout nouvel acte malveillant. © Radio France - Pierre Pillet

Le maire de la commune, Jean-Pierre Serrus, a demandé à la police et à la gendarmerie de faire "plus de rondes" qu'à l'accoutumée.