La roquette découverte par hasard à Saran date de 1960

Selon les premiers éléments de l'enquête, la roquette découverte mercredi midi dans une poubelle, près du centre commercial Cap Saran, dans le Loiret, est une "ancienne munition datant des années 60" et que n'utilise plus l'armée française depuis longtemps.

On en sait un peu plus sur la roquette découverte par hasard mercredi midi à Saran. Une roquette d'entraînement de l'armée, d'un mètre de long et de 10 centimètres de diamètre, laissée dans une poubelle de la station de lavage située près du centre commercial Cap Saran. La munition était inerte, donc ne pouvant pas exploser, mais une enquête a été ouverte pour déterminer son origine.

Une munition des années 60, inusitée depuis longtemps

D'ores et déjà, les enquête ont une certitude : il s'agit d'une munition ancienne, que l'Armée n'utilise plus depuis longtemps, même pour s'entraîner. "Toute munition est marquée, avec une référence qui permet de l'identifier, explique le lieutenant-colonel Frédéric Daguillon, chargé de communication des armées en zone Ouest. En l'occurrence, il s'agit d'une munition des années 60, donc relativement ancienne, et qui n'est plus utilisée depuis longtemps au sein des armées."

Toutes les hypothèses restent envisageables

Reste à savoir comment cette munition a pu se retrouver dans une poubelle. "Toutes les hypothèses sont envisageables, commente Frédéric Daguillon, y compris celle d'un collectionneur qui l'aurait gardée par-devers soi à titre de souvenir et qui s'en serait débarrassé. Les investigations, en tout cas, se poursuivent."

Le militaire rappelle au passage un message de prévention : "Lorsqu'on découvre une munition, quelle qu'elle soit, il ne faut jamais la manipuler, parce que cela reste un projectile potentiellement dangereux. Le premier réflexe en pareil cas, c'est d'appeler les secours et de laisser les spécialistes intervenir."